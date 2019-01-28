بشرى تنشر صورة لنور الشربيني: "فخر مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة بشرى، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، صورة للاعبة الإسكواش المصرية العالمية نور الشربيني. وعلقت بشرى على الصورة: "نور الشربيني، فخر مصر". وتوجت الشربيني الخميس الماضي، بلقب بطولة "جي بي مورجان" الدولية المفتوحة للإسكواش، في مدينة نيويورك الأمريكية.

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