بث مباشر- الدورة الـ25 لحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم ونجمات وصناع السينما حول العالم، ويتنافس هؤلاء النجوم على 15 قائمة مختلفة، ما بين جوائز التمثيل والإخراج وعدد من الجوائز التقنية، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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