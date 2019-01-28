فيفي عبده بإطلالة أنيقة وإيميه صياح رفقة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيفي عبده بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستانًا أنيقًا باللون البنفسجي.

عبير صبري وصديقاتها

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بصديقتيها.

إنجي شرف بالأحمر

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أحمر وقبعة.

سيلفي يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة من داخل طائرة.

إيمي سالم رشيقة

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، أظهرتها ترتدي ملابس جينز، استعرضت بها رشاقتها.

نرمين ماهر بفستان قصير

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستانًا قصيرًا.

وليد توفيق ودانييلا رحمة

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بمواطنته الفنانة دانييلا رحمة.

هيدي كرم وصورة جديدة

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

حسين الجسمي بالكاجوال

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة، ارتدى فيها ملابس كاجوال أنيقة.

إيميه صياح بصحبة زوجها

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة زوجها بمدينة نيويورك الأمريكية.​