ماذا قال طليق رانيا يوسف على الفيديو الاباحي المنسوب لها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:59 صباحاً -

علق رجل الأعمال طارق عزب على انتشار فيديو اباحي منسوب لطليقته الممثلة رانيا يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عزب صورة من الخبر المنشور حول الفيديو عبر حسابه بتطبيق انستغرام: “لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطى ده و بعض الناس تنقل و تروج للكذب و الإفتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع .

رانيا يوسف الإنسانة و الفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه و إنعدام الأخلاق عند البعض”.

يذكر أن رانيا يوسف كانت قد أكدت أن الفيديو الإباحي الذي نشر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيف وغير حقيقي، ما دعاها لإصدار بيان لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أكدت فيه أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحة عبر مواقع التواصل تسيء إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.