شاهد.. خالد الجندي: “الفنانين ما حد يقدر يكلمهم حتى لو غلطوا في القران”!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:59 صباحاً -

هاجم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فيلم “الضيف” لخالد الصاوي وشيرين رضا الذي يعرض حاليا في السينمات.

قال خالد الجندي: “فيلم (الضيف) به عدد من الأخطاء لا تحصى، فيما يخص القرآن الكريم فقط، فضلا عن الأخطاء العلمية والفنية للمعلومات التي تضمنها”.

وتابع: “لم يهتم أحد برصد هذه الأخطاء أو مواجهتها، ولو كنت مسؤول أو صاحب قرار، لطالبت بتحويل الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق على الفور لأن هذا تحريف في القرآن، ولابد من سحب جميع نسخ الفيلم من السينمات حتى يتم تصحيح الآيات القرآنية التي تتضمن أخطاء ثم يعاد مرة أخرى للعرض بالسينمات”.

وأضاف خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون” الذي يذاع عبر شاشة قناة dmc: “لم تهتز شعرة واحدة في أي مؤسسة دينية، لهذا التحريف في القرآن، ولم أجد تدخلا من الأزهر أو الاوقاف أو مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء أو غيرهم، وكأن القرآن ليس يتبعهم، وهنا أطرح هذا السؤال لماذا لم يتحرك أحدا؟”.

وختم الجندي كلامه بالقول: “الظاهر ان الفنانين ما حدش يقدر يكلمهم حتى لو كانوا يغلطوا في القران”.