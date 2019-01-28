بلقيس وشون بول في حفل عالمي بالسعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:59 صباحاً -

بدأت الفنانة بلقيس أحمد إستعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة الجمعة المقبل الاول من فبراير في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، وبمشاركة النجم العالمي شون بول الى جانب عدد من الفنانين العالميين.

وتأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم “سيمفوني أيفنت” والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة وفرقتها وجميع كادرها الإداري والإعلامي، واضعة نصب عينها تقديم حفلة تاريخية في السعودية على غرار الحفلة الكبيرة التي أقامتها للنساء فقط في مدينة جدة قبل عام تقريباً، وكان أول حفل نسائي في السعودية.

وطلبت بلقيس من جميع جمهورها عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي، إختيار الأغنيات التي يفضلون غنائها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي في الحفل، معربة عن سعادتها لاختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الاحتفالية الكبيرة.