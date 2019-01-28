البشير من مصر: هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:59 صباحاً -

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارته للعاصمة المصرية، القاهرة، الأحد، أن “هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان”.

وقال البشير: “نحن نقول هنالك مشكلة لا ندعي أنه لا توجد مشكلة، لكن ليست هي بالحجم ولا بالأبعاد التي يثيرها بعض الإعلام”.

ووصل الرئيس السوداني، في وقت سابق، الأحد، إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يوماً واحداً، حيث كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي.