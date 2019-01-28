شكرا لقرائتكم خبر عن «كده حلوه وكده قمر».. جمال تسعيناتى لمشاهير هوليوود قبل البوتكس والفيللر والان مع التفاصيل

فى الوقت الحاضر يستخدم العديد من النجوم والمشاهير، وحتى الأشخاص العاديين، برامج «الفوتوشوب» وغيرها من تطبيقات الكمبيوتر والهاتف لنشر إصدارات أفضل للصور الشخصية واللقطات الفوتوغرافية بشكل عام، على موقع تبادل الصور«إنستجرام» ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى.

أما فى الماضى كانت الجراحة التجميلية رائجة فقط بين النجوم البارزين، مثل مايكل جاكسون، ولكن اليوم أصبح هذا الأمر عاديا لجميع المشاهير، لكن الممثلات والنماذج فى نهاية القرن العشرين احتضن العالم باستخدام جمالهن الطبيعى، لذلك شاهد معنا بعض الصور التى تثبت أن نساء هوليوود والمشاهير فى زمن التسعينات كن الأكثر روعة وجمالا دون أى عمليات تجميل، أو إضافة أى تعديلات على الصور.

كيم باسنجر

سيندى كروفورد

شارون ستون

تشارليز ثيرون

شيرين فين

كلوديا شيفر

كاترين زيتا جونز

سلمى حايك

مونيكا بيلوتشى

ميج رايان

ديمي مور