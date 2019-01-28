شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تغيب عن دراما 2019.. وتعوض غيابها بفيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب الفنانة روبى عن الدراما التليفزيونية خلال 2019، وذلك للعام الثانى على التوالى، بعدما توقف مسلسلها الأخير "أهو دا اللى صار"، والذى لم يعرض بعد على الشاشات حتى الآن، حيث تأجل عرضه من العام الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

وخلال هذا العام اكتفت روبى بتقديم فيلم "حملة فرعون" مع الفنان عمرو سعد ومحمود عبد المغنى ومحمد لطفى، من إخراج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، حيث تصور حاليًا روبى مشاهدها فى منطقة أكتوبر.





روبى قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الكنز"، وهو العمل الذى انقسم على جزأين، حيث عرض الجزء الأول من الفيلم الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثانى الفترة المقبلة، حيث تجسد روبى شخصية "زينب"، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ويشارك فى بطولة الفيلم محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبرى، سوسن بدر، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة .