محمد صبحي رئيسا للجنة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر في دورته الـ4، الفنان المصري محمد صبحي، ليتولى رئاسة اللجنة العليا للمهرجان الذي ينطلق في 1 أبريل/نيسان القادم، ويستمر حتى 7 من الشهر نفسه.





وجمع لقاء مطول بين المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والفنان محمد صبحي، لوضع كافة تصورات الدورة المقبلة، وتحديد أسماء المكرمين ولجنان التحكيم المختلفة، وكافة تفاصيل الدورة الـ4.

وعبر المخرج مازن الغرباوي عن سعادته بوجود الفنان الكبير محمد صبحي في رئاسة اللجنة العليا للمهرجان، قائلاً: "من المؤكد أنها إضافة جديدة، لأن محمد صبحي قيمة وقامة كبيرة في عالم المسرح، وأستاذ تعلمنا منه الكثير، ومازال مسرحه يحمل القيمة والمتعة في نفس الوقت، وقد تشرفنا به في الدورة الثالثة، وتم تكريمه بها، وكانت تحمل اسمه".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تترأسه شرفيا الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب، وتديره تنفيذياً الدكتورة إنجي البستاوي، وتباشر إدارة المهرجان حالياً اجتماعاتها مع النجم محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، لإعادة تشكيل اللجنة العليا ولجان المهرجان المختلفة.



