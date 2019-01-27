يواصل فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" التصوير طوال الأسبوع حيث يقضي الفنانيين 15 ساعة يوميًا في التصوير داحل البلاتوهات للإنتهاء من تصويره في الموعد المحدد ويتم تصوير المشاهد الخارجية والداخلية معا.
المسلسل يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الفنانيين منهم سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف ورانيا فريد شوقي ومن المتوقع إنتهاء التصوير الشهر القادم والمسلسل يعرض حاليا في قناة الدي إم سي.
قد يهمك أيضًا :
الفقي تؤكّد انجذابها لسيناريو"أبو العروسة 2" بسبب واقعيته
سيد رجب يستأنف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"
كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل "أبو العروسة" يواصل تصوير مشاهد المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.