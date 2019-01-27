فريق عمل "أبو العروسة" يواصل تصوير مشاهد المسلسل

يواصل فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" التصوير طوال الأسبوع حيث يقضي الفنانيين 15 ساعة يوميًا في التصوير داحل البلاتوهات للإنتهاء من تصويره في الموعد المحدد ويتم تصوير المشاهد الخارجية والداخلية معا.

المسلسل يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الفنانيين منهم سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف ورانيا فريد شوقي ومن المتوقع إنتهاء التصوير الشهر القادم والمسلسل يعرض حاليا في قناة الدي إم سي.

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