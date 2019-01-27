شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل سيد رجب الـ8 لكل أب مصرى من وحى شخصية "عبد الحميد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المسلسل الاجتماعى "أبو العروسة"، أن يحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأن يكون العمل حديث كل بيت، الذى عبر من خلاله سيد رجب، عن مشاعر وأحاسيس حقيقية، لمست قلوب جميع المشاهدين، وكانت مفاجأة أيضًا لهم، وذلك بعد أن نجح فى تقديم شخصية جديدة لم يقدمها من قبل.





ومن خلال شخصية "عبد الحميد" وجه سيد رجب رسائل لكل أب مصرى من خلال ”الخليج 365”..

1- كيف تصبح زوجا مثاليا وتهتم بتفاصيل عائلتك وكيفية التعامل مع الزوجة فى جميع الحالات.

2- الصداقة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين وفكرة التعايش سويًا.

3- الحب والاهتمام بالتفاصيل سواء مع الأهل أو الحبيبة أو الزوجة أو الأولاد.

4- العنف وطريقة معالجته فى الأسر المصرية بين الأبناء.

5- الاحتواء.

6- حب المراهقة وفكرة الحفاظ على الأبناء بطريقة سلسلة ومبسطة.

7- البحث عن سعادتك الأولاد بأفكار بسيطة وأقل ما يمكن داخل كل بيت مصرى.

8- الإنسانية وهى أهم رسالة يوجهها سيد رجب من خلال "أبو العروسة".





"أبو العروسة"، دراما اجتماعية طويلة تدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

"أبو العروسة" ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم، سيد رجب، ونرمين الفقى، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقى، ومدحت صالح، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، وأمانى كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور.