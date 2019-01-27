شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلغاء عروض أشرف عبد الباقى "مسرحية كلها غلط" بشكل مفاجئ بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ النجم أشرف عبد الباقى مساء اليوم الأحد، وقبل بداية أولى ليالى عروض فرقته الجديدة والتى تقدم "مسرحية كلها غلط"، بإخطار من الحماية المدنية بالإسكندرية باتخاذ قرار منع العرض على خشبة مسرح بيرم التونسى، والذى كان من المفترض أن يبدأ مساء اليوم الأحد 27 يناير وحتى 8 فبراير المقبل.

وكان عبد الباقى قبل سفر فرقته الإسكندرية حصل على تصريح من البيت الفنى للمسرح بالموافقة على أيام العروض وجاهزية المسرح لذلك، إلا أنه فوجئ بهذا القرار، مما جعله فى موقف محرج مع جمهور الإسكندرية، وعلى إثره ذهب عبد الباقى خصيصا للمحافظ ومدير أمن الإسكندرية إلا أنهما أكدا له أن الأمر خارج عن إرادتهما، نظرا لأهمية ودور الحماية المدنية فى تأمين المنشآت الحيوية.

وفى نهاية الأمر قام عبد الباقى وأعضاء فرقته بالتواجد داخل مسرح بيرم التونسى للاعتذار للجمهور بشكل مباشر، فى وقت حضورهم فى الميعاد المخصص للعرض.

فيما قرر عبد الباقى بعد هذا الموقف أن تعود فرقته مرة أخرى للقاهرة، لاستكمال عروضها على خشبة مسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة، وذلك بشكل يومى فى إجازة نصف العام.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية "جريمة فى المعادى.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.