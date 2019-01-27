شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لـ "الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم الكبير يحيى الفخرانى، مرة آخرى إلى المسرح، من خلال مسرحية الملك لير، بعد أن قدمها للمرة الأولى عام 2001 على المسرح القومى.

ونشر المخرج مجدى الهوارى، بوستر للفنان يحيى الفخرانى، خلال تجسيده شخصية الملك لير، قائلاً:" على مسرح كايرو شو نقدم ثانى أكبر أعمالنا لأيقونة التمثيل النجم يحيى الفخرانى، فى رائعة شكسبير الملك لير، ونقدم أول المخرجين الشباب من ابناءنا تامر كرم".



مجدى الهوارى

ويقدم يحيي الفخراني "الملك لير" للمرة الرابعة علي مسرح القطاع الخاص برؤية المخرج الشاب تامر كرم ، مع تغييرات طفيفة فى فريق العمل وانضمام نجوم جدد منهم الفنان عباس أبو الحسن ورانيا فريد شوقى ومحمد فراج.

وتدور أحداث مسرحية "الملك لير" حول ملك قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة، ولأن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، واثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شئ وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.