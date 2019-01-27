شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تنضم لأبطال مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة إيمان العاصى إلى أبطال مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويلعب بطولته النجم ياسر جلال فى ثالث بطولاته الدرامية، والعمل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر أن تبدأ إيمان العاصى تصوير دورها فى العمل خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر تبدأ إيمان تصوير مسلسلها "ملايكة إبليس" بعد غدٍ الثلاثاء، والذى يكتبه محمد أمين راضى، ويخرجه أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرض المسلسل فى رمضان المقبل .

قدمت إيمان العاصى آخر أعمالها الدرامية مسلسل "قانون عمر"، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، وفاطمة ناصر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وفتوح أحمد، وآخرين، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق،

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة 50% من أحداث العمل الذى يدور فى إطار من الدراما المشوقة.