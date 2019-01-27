أمير عيد يروج لـ"أيامي مع كايروكي" في "معرض الكتاب"

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب - مروان الطيب:

روج المطرب والشاعر الغنائي أمير عيد لكتابه الجديد "أيامي مع كايروكي"، والذي يوثق رحلة الفريق منذ بداياته وحتى الآن، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب.

نشر عيد صورة من وصول عدد من النسخ الخاصة بالكتاب فعاليات المعرض. وعلق: "كتاب أيامي مع كايروكي الآن بجناح الدار المصرية اللبنانية في معرض الكتاب، الكتاب هو الرؤية الشخصية لمؤلفه ولاء كمال إمام، حول رحلته التي استمرت ما يقرب من عام ونصف العام، يوثق خلاها رحلة الفرقة التي تمتد 15 عامًا، مستعرضًا صراعاتهم الفنية والشخصية للخروج بأعمالهم.

وأضاف: "إلى جانب تناول العملية الإبداعية الموسيقية من عدة جوانب بالتفصيل، يهدف الكتاب أيضًا إلى طرح كايروكي كنموذج معبر عن ملايين الشباب المصري الذي ولد ونضج بين ألفيتين، بكل ما مر به من أحلام وطموحات وإحباطات. ويناقش موضوعات ذات صلة مثل الهوية، التاريخ، التكنولوجيا، صراع الحضارات والأجيال، ومحاولة البحث عن الصوت المتفرد وسط عالم ملئ بالتغيرات". ​