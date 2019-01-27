أماني كمال تبدأ تصوير أولى مشاهدها بـ"كلبش 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة أماني كمال، التي تشارك ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، عن بدء تصوير أولى مشاهدها رفقة النجوم أمير كرارة، هشام سليم.

ونشرت أماني كواليس أولى مشاهدها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلقت: "أول يوم تصوير ليا كلبش 3". فيما لاقت الصور تهنئة متابعي أماني على صفحتها.

شاركت أماني بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، كانت بدايتها فيلم "العالمي" عام 2009، "تلك الأيام" عام 2010، مسلسل "حكايات بنات" عام 2012.

كما يعرض لها حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، منهم سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، وولاء الشريف.​