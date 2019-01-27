طليق رانيا يوسف يعلق عن الفيديو الإباحي المزعوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعرب رجل الأعمال طارق عزب، عن تضامنه مع زوجته السابقة الفنانة رانيا يوسف، في أزمتها الأخيرة، بعدما رُوج فيديو إباحي نُسب إليها.

علق عزب على خبر يؤكد لجوء طليقته إلى القضاء ضد مروج الفيديو المزعوم، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلاً: "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطي ده وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والافتراء بالسهولة دي يبقي في حاجة غلط في المجتمع، رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة، حتظل أكبر من السفه وإنعدام الأخلاق عند البعض".

وقررت يوسف التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مروج الفيديو المزعوم الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الساعات الماضية. ونشرت صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرت بها استياءها من ترويج الشائعات حولها.

وطالبت بالقبض سريعًا على مروج الفيديوهات الذي اتهمته بالسب والقذف.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية كان مسلسل "الدولي" الذي عُرض العام الماضي. كما تشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها الفترة المقبلة، منها مسلسل "ملايكة إبليس"، وفيلمي "عش الدبابير، و"دماغ شيطان".​