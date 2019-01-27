شاهد .. اللبنانية قمر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قامت الفنانة قمر اللبنانية بالرد على جميع من انتقدها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد توجيه اتهامات لها من قبل الجمهور بتقليد الفنانة هيفاء وهبي من حيث لون الشعر والإطلالة، حيث قامت هيفاء وهبي بنشر صور جديدة مؤخرًا تظهر فيها بشعر لونه أشقر مائل للوردي شبيه بإطلالة كايلي جينر.

وقامت قمر بنشر فيديو قديم من العام الفائت تظهر فيه بصبغة شعر باللون الأشقر معلقة عليه: "يا ريت يا مقهورين (تاكلوا ....) لأن فشر قلد حدن ومن سنة وأنا عاملة أشقر"، وكانت قد وضعت مكان النجم أيموجي أحذية، مما تسبب بزيادة استفزاز الجمهور وغضبه.

الجدير الذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قمر اللبنانية في مشاحنات ونقاشات مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما ترد بطريقة صارمة ولا تضع أي اعتبار لشهرتها لطالما أن هناك أحد ينتقد تصرفاتها وإطلالاتها.

ومؤخرًا أحيت النجمة اللبنانية قمر، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق النيلية الشهيرة، بمشاركة المطرب الشعبي مصطفي حجاح وابنة بلدها نتاشا، والراقصة اوكسانا.

قدمت قمر عدد كبير من اغانيها الاستعراضية منها " أنا حالة" ، " أو لالا" ، "مع نفسي".. بالإضافة إلى "العتبة جزاز" و"رنة خلخالي" .. وتاني أشعلت وصلات الرقص داخل المكان.

وشارك في احياء الحفل مصطفى حجاج والراقصة الاستعراضية اوكسانا و الـ dj العالمي ياسر الحريري منظم ليلة رأس السنة و المطرب أحمد شيبة الذي اشعل المزيد من أجواء الرقصات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي .