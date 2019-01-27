مهرجان أسوان للمرأة فى دورته الثالثة يرفع شعار «الحرية للمرأة»

كتبت - دينا دياب:

عبرت الفنانة ليلى علوى عن سعادتها باختيارها رئيساً للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أسوان السينمائى للمرأة، خلال الدورة الثالثة والتى ستعقد فى الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

وقالت: المهرجان إضافة قوية لسينما المرأة فى مصر، وشرف كبير أن يقام فى مصر مهرجان يحتفى بالمرأة بهذا الشكل.

وقالت المخرجة هالة جلال، المدير الفنى للمهرجان: إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأستها النجمة المصرية ليلى علوى، والتى سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم فى مهرجانات دولية منها مهرجان أبوظبى لأفلام البيئة وقرطاج فى تونس، ودمشق فى سوريا والقاهرة السينمائى.

وأضافت «هالة»: تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل فى عضويتها المنتج الفرنسى الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائى من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير

السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتى.

وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم فى عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزى والمخرج الأردنى يحيى العبدالله.

وأصدرت إدارة المهرجان بوستر من تصميم الفنان السكندرى هشام على، ويعتمد على إبراز عدد من العناصر المهمة أولها شعار المهرجان وهو على شكل وجه امرأة حرة، فالعنصر الأساسى فى هذا البوستر عبارة عن وجه فتاة تبدو ملامحها كوجوه المصريات المحدثات بملامحهن المميزة، باستخدام مجموعة لونية تبرز عناصر ألوان البيئة فى أسوان أبرزها لون المياه، ويظهر فى البوستر مجموعة الألوان المميزة للطبيعة الأفريقية فى سحبات تبدو كتأثير سكين لونى على جسد الفتاة الذى

يبرز ظلالاً لمعبد فرعونى وفوق رأسها قد طوق شعرها المطلق بحرية بطوق يمثل شريط فيلم، بينما جاءت الكتابة تتقدمها كلمة أسوان بخط ذى طابع نوبى.

مصمم الشعار هشام على، حصل على عدد من الجوائز فى مجال التصميم منها جائزة أفضل تصميم عن الإسكندرية من مكتبة الإسكندرية عام 2010، كما شارك فى معرض خاص برعاية اليونيسكو بعنوان «ما وراء القشرة» عن الإنسان، بالإضافة لقيامه بتصميم عدد من أغلفة الكتب والمجلات العالمية فى نيويورك وأستراليا.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى، فى حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتى كان لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة «نوال»، والمونتيرة الكبيرة «ليلى فهمى»، وخبراء الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد، بنات رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام الدورة الثالثة التى تقام بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.