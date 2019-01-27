شاهد.. أمير طعيمة يحتفل بأغنيته "م البداية" اليوتيوب

أمير طعيمة وحماقي كتب - أحمد أيوب: احتفل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، بأغنيته الجديدة "م البداية" التي قدمها الفنان محمد حماقي في ألبومه الغنائي الجديد "كل يوم من ده". وعلق: "م البداية تريند رقم 1 على اليوتيوب، 3 مليون مشاهدة في 3 أيام الحمد لله"، فيما علق ملحن الأغنية عمرو مصطفى قائلا: "حبيبي يا ميرو"، ليرد "طعيمة": "أحسنت يا مرمر لحن عظيم 3 مليون مشاهدة في 3 أيام الحمد لله"، فيما علق ملحن الأغنية عمرو مصطفى قائلا: "حبيبي يا ميرو"، ليرد "طعيمة": "أحسنت يا مرمر لحن عظيموده مش جديد عليك". يذكر أن أغنية "م البداية" غناء محمد حماقي، وكلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وطرحتها الشركة المنتجة يوم الخميس الماضي، ضمن ألبوم "كل يوم من ده"، والذي يضم 20 أغنية أبرزها "قالوا عنك"، "صور"، "لا عتبا ولا حيرة".

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