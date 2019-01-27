فارس فهمى: «بلدى» أغنية وطنية نفذناها بحب فى عيد الشرطة

كتبت - دينا دياب:

حققت أغنية «بلدى» نجاحاً كبيراً بطرحها فى عيد الشرطة، ولفتت الانتباه بلحن جديد قدمه الملحن الشاب فارس فهمى، بجملة موسيقية مميزة جعلتها من أكثر الأغنيات بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد طرحها.

فارس فهمى كوّن دويتو ناجحاً مع الشاعر رضا المصرى، واستطاعا منذ بدايتهما معاً أن يحققا نجاحاً كبيراً بدأ بأغنية «يعلم ربنا» وهى الأغنية الدعائية لمسلسل «نسر الصعيد» التى كانت سبباً رئيسياً للدعاية الكبيرة للمسلسل قبل عرضه فى رمضان الماضى.

«فارس» ابن منطقة مصر القديمة، التحق بمجال الفن كهاوٍ رغم نجاحه بمجال التجارة، وكان السبب إيهاب توفيق الذى تعرف عليه من خلال الموزع الموسيقى رفيق عاكف، والصدفة وحدها كانت السبب فى هذه الشهرة باعتبار أن صوت فارس قريب الشبه لإيهاب توفيق، فقدما معاً عدداً من الأغنيات الجديدة فى الفكر والموضوع والجملة الموسيقية، وآخرها دويتو مفاجأة يجمع إيهاب توفيق وأحمد شيبة بعنوان «عشمى فى ربنا» وهى الأغنية التى يعتبرها فارس مفاجأة 2019.

عبر «فارس» عن سعادته بنجاح أغنية «بلدى»، وقال: إن أجمل ما فيها أنها أغنية من القلب، كل فريق العمل قدموها بحب من أجل الاحتفال بالشهيد وبلدنا التى تتغير يوماً بعد يوم.. وأضاف أنه بمجرد طرح الأغنية حققت ردود فعل قوية عبر السوشيال ميديا، خاصة أن هذا العام طرحت أغنيات كثيرة للشرطة، والمنافسة قوية مع نجوم كبار، والحمد لله حققنا فيها كل هذا النجاح.

وعن أغنيته مع إيهاب توفيق، قال: «عشمى فى ربنا» فكرة مختلفة يغنى فيها إيهاب توفيق لأول مرة باللون الشعبى مع مطرب الأغنية الشعبية أحمد شيبة، ومفاجأة الأغنية أنها قصة، موال حوارى بين شيبة وإيهاب، اعتمدت فيها على بعض كلمات أغنية «آه لو لعبت يا زهر» ولكن بصيغة جديدة وستكون مفاجأة كبيرة للجمهور.. وأضاف أن الأغنية تجمع قامتين فى الفن كل منهما له لونه المميز وله جمهوره

ومستمعيه، ولذلك أراهن أن تحقق نجاحاً كبيراً.

وعن نجاح أغنية «يعلم ربنا» قال: الحمد لله الأغنية الجيدة تفرض نفسها، وهذا ما حدث مع أغنية «يعلم ربنا»، عندما لحنت الأغنية سمعها أحمد شيبة وأعجبته وقرر أن يتعاقد عليها فى وقتها، وسجلناها، وبعدها أعجبت منتج مسلسل نسر الصعيد، قرر أن يجعلها الأغنية الدعائية للمسلسل، ومن نجاحها قرروا ضمها كتتر للمسلسل ورغم أن ذلك لم يكن متفقاً عليه إلا أنه بمجرد طرحها حققت نجاحاً كبيراً ويكفى أن أسمع من الجمهور أنهم أحبوا المسلسل من الأغنية قبل عرضه فى رمضان.

واختتم «فارس» حديثه قائلاً: قررت أن يكون لى لون فنى مختلف، يعتمد على الجملة الموسيقية المحترمة والكلمة التى أراعى الله فى تلحينها، فلن أقدم أغانى مهرجانات أو أغنيات تبعث على الإسفاف، لأن الفن رسالة حقيقية على كل من يعمل فى هذا المجال، ولذلك لن ألحن أغنية من أجل المال، لكن هدفى الوحيد أن أقدم نوعاً راقياً من الفن يحترم المستمع وفى نفس الوقت يعبر عن مشاعره، وهذا ما نفتقده، أصبحت الأغنيات تلعب على الألفاظ الموحية، بموسيقى ماجنة وهذا يخلق جيلاً همجياً لكن الموسيقى هى الارتقاء بالروح، وهذا ما أسعى إليه فى كل عمل أقدمه.