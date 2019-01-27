بالفيديو.. تامر حسين يكشف عن النسخة العالمية من "يتعلموا"

كتب - أحمد أيوب:

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مؤلف أغنية "يتعلموا" بألبوم "كل حياتي" للفنان عمرو دياب، عن النسخة العالمية من الأغنية بمقطع فيديو منها.

وعلق على الفيديو كاتبًا: "يتعلموا النسخة غير العربية عمرو

دياب والعالمية، صناع الأغنية الأصلية عمرو مصطفى، أسامة الهندي، تامر حسين، وجيتار الفنان شريف فهمي، وبطلها صوت عمرو دياب المبهج". ولاقى الفيديو إشادة متابعي تامر حسين بتواجد عمرو ديابالدائم على الساحة العالمية.

يذكر أن ألبوم "كل حياتي" لعمرو دياب حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه العام الماضي. وحققت أغانيه نسب مشاهدة ضخمة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كما تصدر قوائم موسيقية عالمية.