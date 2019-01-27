بالصور.. تعرف علي أحدث زوجين في هوليوود

مايلي سايرس وليام هيمسورث

كتب - أحمد أيوب:

نشر موقع "Just Jared" مجموعة صور لأحدث زوجين في هوليوود مؤخرًا، وهم مايلي سايرس وليام هيمسورث، وظهرًا فيها معًا لأول مرة كزوجين في إحدى الحفلات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الذي أقيمت مساء أمس السبت.

وظهر الزوجان في قمة تأنقهما، والتقطا عددًا من الصور التذكارية، تبادلا خلالها النظرات الرومانسية، كما نشرت مايلي صورها رفقة هيمسورث، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما لاقى إعجاب الآلاف من

متابعيها على حسابها.

وأعلنت سايرس زواجها رسميًا من هيمسورث نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد سنوات من ارتباطهما عاطفيًا.

وتحرص سايرس على التواصل دومًا مع جمهورها بنشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بحياتها الشخصية والعملية، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.​