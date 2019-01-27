بالصور.. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ميريام فارس كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صور جديدة لها بلوك أنيق وظهرت "ميريام" في الصور بفستان "بينك"، وطقم ألماس ومكياج ناعم، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها. وطقم ألماس ومكياج ناعم، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها. يذكر أن ميريام فارس طرحت الشهر الماضي أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات والحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين.

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