محمد رمضان يشارك محبيه بصورة نادرة برفقة شقيقه

كتب - إسراء حسين

نشر الفنان المصرى ​محمد رمضان​ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " صورة له برفقة شقيقه الأكبر ومدير أعماله محمود، وعلق عليها قائلا "الشقيق هو اللي معاك في الشقاء قبل

الرخاء.. ربنا يحفظ أخويا الكبير محمود رمضان".

الجدير ذكره أن الفنان محمد رمضان يحضر حاليا لمسلسله الجديد "زلزال"، المقرر أن ينافس به في الدراما الرمضانيه المقبل2019

، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، واخراج إبراهيم فخر.

حيث إن آخر اعمال الفنان رمضان كان في رمضان الماضي 2018 مسلسل "نسر الصعيد"، الذي شاركه بطولته وفاء عامر، ودرة، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.