قبل عرضها.. إنجي المقدم تكشف كواليس تصوير حلقتها مع إسعاد يونس

إنجي المقدم

كتب - أحمد أيوب:

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، كواليس تصوير حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس، التي من المقرر أن تذاع يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتتحدث "إنجي" خلال الحوار، عن البدايات

في مجال الفن، والصعوبات التي تعرضت لها، وأبرز الطرائف التي واجهتها في الكواليس، وأعمالها الفنية الجديدة، وذلك بجانب جلسة عشاء خلال الحلقة، مع مجموعة من الجنسيات المختلفة، يتحدثون عنارتباطهم بالأكل المصري، وما يميزه عن مطابخ البلدان الأخرى.

يذكر ان برنامج "صاحبة السعادة" تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الاثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.