- 1/2
- 2/2
كشفت الفنانة إنجي المقدم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، كواليس تصوير حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس، التي من المقرر أن تذاع يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
وتتحدث "إنجي" خلال الحوار، عن البداياتفي مجال الفن، والصعوبات التي تعرضت لها، وأبرز الطرائف التي واجهتها في الكواليس، وأعمالها الفنية الجديدة، وذلك بجانب جلسة عشاء خلال الحلقة، مع مجموعة من الجنسيات المختلفة، يتحدثون عن
يذكر ان برنامج "صاحبة السعادة" تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الاثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضها.. إنجي المقدم تكشف كواليس تصوير حلقتها مع إسعاد يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.