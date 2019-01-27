بدر الشعيبي تزوّج مرتين .. حقيقة خلافه مع شقيقه وما قصته مع شمة حمدان؟بلقيس فتحي الجريئة: "العادات...

ميرنا وليد - بيروت - ولد ​بدر الشعيبي​ في 24 حزيران/يونيو عام 1994، هو ممثل ومغني ومخرج سعودي يقيم في الكويت، أبوه سعودي وأمه كويتية، ولديه شقيق هو الممثل ​محمد الشعيبي​، يحظى بشعبية كبيرة في الخليج العربي، واستطاع بفترة قصيرة ان يصبح فنانا شهيرا، كما ان لديه نسب متابعة عالية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة بدر الشعيبي الخاصة

أعلن بدر الشعيبي زواجه من ابنة خاله، عام 2013 ، وانجب منها طفلة أسماها حور، الا انه عاد وانفصل عنها في عام 2016.

وعند ولادة ابنته "حور" كتب منشورا عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اثار من خلاله جدلا كبيرا، واشار البعض الى انه يقصد زوجته، وقال: "لي يأذن بذن المولود " ابوه ".. واللي يشيل أسمه المولود "ابوه" .. والي بيسألكم عنه المولود لي كبر اهو ابوه .."حور" بدر الشعيبي .. يقولون البنت بنت أبوها طال الزمن ولا قصر .. "كل شي ممكن يغيرونه إلا الدم" يمهل و لا يهمل .. خايف عليكم من عذاب الدنيا والآخرة .. قطع الأرحام".

ارتبط بعد ذلك في سنة 2017 بالمحامية شوق البلوشي، حيث انه عقد قرانه عليها واعلن ذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتنماعي قائلا: "الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني اليوم بحمد الله، أسال الله أن يتمم على زواجي وحياتي الجديدة بخير، وشكرا لكل من حضر عقد قراني أردها لكم بالأفراح".

ورزق منها مولودته الثانية التي اسماها فردوس ونشر صورة له وهو يحتضنها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق عليها قائلا: "الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، في نفس السنة راحت الغالية فردوس وجتلي الغالية فردوس بدر الشعيبي، عسى ربي يرزقني برها ويخليها لي ولأمها ولأختها حور، الحمد لله".

بدر الشعيبي يخسر والديه وشقيقه يرد على الشامتين

حالة من الحزن الشديد عاشها الفنان بدر الشعيبي ، ولك بسبب فقدانه والديه ضمن فترة قصيرة بينهما، وفي هذه الفترة تعرض شقيقه الفنان السعودي محمد الشعيبي للشماتة من بعض مُتابعيه، حيث انه كتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لهم قال فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ظلمني..حسبي الله ونعم الوكيل بكل شخص تبلى علي.. وحسبي الله ونعم الوكيل بكل شخص أذاني".

وتابع: "وحسبي الله ونعم الوكيل بكل من تكلم وتشمت وقال عني كلام في ذمته..يارب وانا مو محللهم إلى يوم الدين كلهم".

هل يتدخل محمد بشقيقه بدر؟

أعلن الفنان الكويتي محمد الشعيبي، أنه يتدخل في الاختيارات الفنية لشقيقه بدر، مشيرا إلى أن شقيقه لا يزال صغيرا وليس لديه خبرة.

وكتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "بدر يبقى شقيقي الأصغر ومن حقي أن أتدخل فيما أراه مناسبا له ولفنه، كما إنني أكثر منه خبرة ولا صحة لما يردده البعض من وجود خلافات بيننا".

ما حقيقة علاقة بدر الشعيبي بالفنانة ​شمة حمدان​؟

ترددت العديد من الأخبار قديما تفيد ان بدر الشعيبي على علاقة عاطفية بخريجة برنامج المواهب "arabs got talent" الفنانة الاماراتية شما حمدان، الا انه اوضح هذا الأمر مشيرا الى أن علاقتهما هي علاقة صداقة وحب أخوي فقط.

وقال بدر الشعيبي لجريدة "الانباء" الكويتية، "ان كثرة زيارته لدولة الامارات لا علاقة لها بالشائعات التي يثيرها البعض في هذا الشأن، بل لوجود شركة انتاج تعود ملكيتها الى شقيقه الفنان محمد الشعيبي، وأن من يشيع عن وجود علاقة تجمعه مع حمدان، يبدو أنه بنى شائعته مستغلاً وجود العديد من الصور التي تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي".