بلقيس فتحي الجريئة: "العادات العربية لا تشبه الدين وتعاليمه"

ميرنا وليد - بيروت - عرفت الفنانة بلقيس بشخصيتها القوية وحبها للحياة والفن وهي باتت من ابرز فنانات الخليج واكثرهن جماهرية.

بلقيس تلفت النظر كل فترة من خلال مواضيع وافكار تطرحها سواء على السوشيل ميديا او من خلال كليباتها. وعلقت بلقيس على فيديو (تتنازع عائلتين او عشيرتين فيتم الصلح بإعطاء بنت من احد الطرفين للاخر لحل الخلاف تسمى (الفصليه )هذه البنت بدون مهر و قد تعيش كالخادمة في منزل العائلة الاخرى. بالفيديو عريس عمره (12) سنه يتزوج بنت فصلية فصل عشائري اكبر منه عشر سنوات )

وقالت بلقيس حيث لم تخف رأيها: "العادات والتقاليد العربية لا تشبه الدين وتعاليمه في شيء (في كثير من الأحيان) هي فقط عادات اعتادها الأولين وتوارثوها حتى اليوم تميل في بعضها للجاهلية الأولى يتنازعون يمكن على شيء بسيط وتدفع فتاة ربيع عمرها ثمن وتغوص أحلامها بشاب القبيلة الفارس في غياهيب الجب"