إلى حبيب غلوم إحمل فكرة جديدة أو إنسحب بهدوء

ميرنا وليد - بيروت - ما تصنعه دبي والإمارات العربية المتحدة من أجل شعبها ووحدتها، وبشكل خاص ما يخطط له حاكم دبي ​الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم​ وينفذه جعلها محط أنظار العالم بأسره، إذ بدّل حياة الملايين وصمم مستقبلاً أفضل لإمارته، وحول دبي من أرض جرداء الى مدينة تنبض بالحياة.

من غير المقبول أن يصرّح الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​ في إحدى المقابلات التلفزيونية، بأنه يريد إعتزال الفن في الإمارات والإنتقال للعيش في الكويت بسبب تراجع الأوضاع الفنية في الإمارات وعدم قدرته على التأقلم معها.

يشعرنا الممثل حبيب غلوم لبرهة بأنه يقوم بالترويج لنفسه من أجل لفت الأنظار إليه مجدّداً، خصوصاً أن دبي تعمل على تطوير المجال الفني من خلال إدخال وجوه جديدة شابة الى هذا المجال، بالتعاون مع شركات إنتاج من مختلف أنحاء العالم العربي، بأعمال تتميّز بالمحتوى الفكري والإجتماعي الهادف، فلطالما سعت دبي إلى كسب الرهان في تقديم الأفضل من ناحية الإبداع والأفكار الخلاقة.

أقول لك من كتاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجديد "قصتي" عبارة إستوقفتني :"العالم الجديد يبحث عن مواهب تحمل أفكاراً جديدة"، فإن لم تكن تحمل فكرة جديدة بعد 40 عاماً من الخبرة، من الأفضل لك أن تنسحب بهدوء من دون أن تضع نفسك في مثل هذا الموقف.