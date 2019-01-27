نضال الشافعي نجح في الأكشن والتشويق.. وجدل حول جنسيته

ميرنا وليد - بيروت - "الشطرنج"، "الشكّ"، "الزنزانة 7" وغيرها من المسلسلات ارتبطت بالممثل المصري​نضال الشافعي​الذي تميّز بأدوار الأكشن والتشويق، وعلى الرغم من ملامحه القاسية إلا أنه يخبئ جانباً إنسانياً مميزاً وقلباً طيّباً، فهو غالباً ما يشجع على تبني الأطفال الذين يحتاجون إلى أهل من دار الأيتام.

بدايةنضال الشافعي

ولد نضال الشافعي في مدينة القاهرة عام 1978، وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1999، وتلقى دورة في استديو مركز الإبداع على يد المخرج المسرحي ​خالد جلال​. وكانت انطلاقته الفنية من مسرح الدولة ومن أهم أعماله "محاكمة غانم سعيد"، "المجند 311"، و"مسافر ليل" وغيرها.

شكل ظهوره الأول في السينما عام 2005 في فيلم "ملاكي إسكندرية" مع الممثلة ​غادة عادل​ و الممثل ​أحمد عز​ انطلاقة موفقة مع المخرجة ​ساندرا نشأت​، فتحت له الطريق للعبور الى الأعمال الدرامية والمسلسلات وأوّلها مسلسل "تامر وشوقية" عام 2006 حيث جسد دور سيد شقيق شوقية.

نضال الشافعي بين الراديو والتلفزيون والسينما

عام 2007 شارك في مسلسل "​لحظات حرجة​" من خلال دور الدكتور تامر الطبيب المستهتر، كما شارك بدور الشقيق الأخرس في فيلم "الجزيرة" مع الممثل ​أحمد السقا​ من إخراج ​شريف عرفة​.

عام 2008 شارك في الجزء الثاني من مسلسل "تامر وشوقية" كما قدم المسلسل الإذاعي "مجنون ليلى".

عام 2009 شارك في الجزء الثالث من مسلسل "تامر وشوقية" ومسلسل "هالة والمستخبي" في دور مذيع لامع يتعرض لابتزاز من جهات مختلفة وقدم مسلسلاً إذاعياً بعنوان من "قتل تامر وزة". كما شارك في فيلم "إبراهيم الأبيض" مع الممثلين أحمد السقا و​هند صبري​ ومن إخراج ​مروان حامد​ وفيلم "بدل فاقد" مع أحمد عز و​منة شلبي​ وإخراج أحمد علاء الديب كما ظهر كضيف شرف في فيلم بوبوس للممثل عادل الإمام ويسرا وإخراج وائل إحسان.

عام 2010 شارك نضال الشافعي في مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ودور رئيس نيابة في مسلسل "شاهد إثبات" ومسلسل "سنوات الحب والملح" وظهر كضيف شرف في مسلسل "عايزة اتجوز" للممثلة هند صبري. كما قام بشخصية خالد في فيلم "الثلاثة يشتغلونها" ولمع في دور فرحات الكردي في فيلم "الديلر" وشارك في فيلم "الطريق الدائري".

عام 2011 لعب دور البطولة في فيلم "يا انا يا هو" بشخصيتي حازم وسعيد من إخراج تامر بسيوني.

عام 2012 شارك نضال الشافعي في مسلسل "​فرقة ناجي عطا الله​" بشخصية عبدالجليل الذي يقوم فيها بمساعدة ناجي عطا الله ​عادل إمام​ بسرقة بنك من إسرائيل. وقام بدور عمر في مسلسل "فرتيجو" مع هند صبري، ومسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثالث و"سيت كوم الهلالي سلالم" مع ​منة فضالي​.

ومثل في رمضان 2013 في مسلسل "الشك" حيث ظهر في دور أدهم زوج وسيلة (مي عز الدين)

وقام في عام 2013 أيضا ببطولة فيلم "جرسونيرة".

وفي رمضان 2014 قام بدور (مروان) في مسلسل "دلع بنات".

وقام في عام 2015 ببطولة مسلسل "الشطرنج" بدور فتحي.

كما يشارك نضال الشافعي​​​​​​​ في فيلم " زنزانة 7" ومسلسل "السر" ومسلسل "قيد عائلي".

نضال الشافعي مصري أم لا؟

شكك العديد من المشاهدين بجنسية الممثل نضال الشافعي إن كان مصرياً أم لا؟

وأكد نضال الشافعي أن لون بشرته مع شعره بالإضافة إلى الأدوار التي قام بها فى بداية حياته الفنية ، هي التي جعلت الجمهور يأخذ عنه انطباعاً أنه غير مصري، قائلا :"لكن أنا مصري ومن المنوفية أب وأم وجد وخال وعم وكل حاجة"، مشدداً على أنه يعشق الفن ولا يستطيع العمل في مهنة غيره.​​​​​​​

وأوضح نضال الشافعي أن الأمر الذي يؤكد مدى صعوبة مهنة التمثيل هو ذهاب كبار الممثلين إلى أطباء نفسيين، كونهم يعيشون المهنة بحواسهم وذلك له ضريبة كبيرة، قائلا :العدة بتعتنا هي البدن وفي حال عدم تحمل الممثل لضغوطات المهنة بنروح مناطق صعبة".

​​​​​​​ زوجة نضال الشافعي

أحب زوجته وهو في الصف الثاني الإعدادي وكانت تدرس معه أيضاً في معهد الفنون المسرحي، وأكد أنها حبه الأول والأخير وهي من تقف الى جانبه خلال السنوات الماضية، ولها الفضل عليه والسبب وراء نجاحه.

زوجته هي الممثلة "هند محمد علي" التي شاركت معه في أحداث مسلسل "شطرنج"، ورشحها لهذا الدور في المسلسل والعمل معاً. وأكد عدّة مرات أنه لا يمانع من دخول زوجته الفن، مشيراً إلى أنها شاركت من قبل في مسلسل "شطرنج"، و"الأكاديمية"، و"لحظات حرجة" مع شريف عرفة.

وأشار نضال الشافعي في مقابلات تلفزيونية أنه فرح في كل مرة رزق بابنة قائلا: "انا فرحت في كل المرات التي خلفت فيها بنات، والبنات بالنسبة لي شيء عبقري لأن على المأثور الديني فكرة ان البنات فعلا رزق، لو جيت قسمت حياتي من ساعة ما ظهرت حتى الآن فكل بنت جات اثرت في حياتي وعملي كثيراً"، وتابع قائلا "آخر حاجة جاتلي كانت ولد وكانت من عند ربنا".