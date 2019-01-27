طوني بارود: أحب الغناء مع ملحم زين ونجوى كرم وأرغب في تحدي الوليد

ميرنا وليد - بيروت - المثابرة، الجديّة، الإيجابيّة، الإحترام والإحتراف صفات يتميّز بها مقدّم البرامج ​طوني بارود​ الذي يخوض تحدّ جديد في برنامج "​ديو المشاهير​" ويختبر قدراته في الغناء. أسبوع بعد آخر يحاول الإستمرار في البرنامج من أجل مهمته الإنسانية التي اختارها منذ أكثر من 18 سنة حتى اليوم، حمل راية شباب "الينبوع" وهو يناضل من أجلهم ومن أجل الفرح والنجاح والمساعدة. طوني بارود يتقبل كل الإنتقادات بإيجابية وروح رياضية ويحب اختيار الأغنيات الجبلية والغناء مع فنانين وفنانات يكشف عنهم في هذا الحوار.

أهلاً وسهلاً بك عبر موقع "الفن" دائماً في كامل جهوزيتك قبل المشتركين، كيف تصف التحضيرات للبرايم؟

أحب عملي، وهذا البرنامج هدفه التسلية والأجواء رائعة بين المشتركين وفي الكواليس أكثر من المسرح، بالإضافة الى أنني شخص جدي وأحب أن أكون على الوقت إحتراماً للجميع. بالنسبة لي الهدف الأساسي خدمة الجمعية الخيرية التي اخترتها "الينبوع" التي تربيت معها وكبرنا معاً منذ ١٨ سنة ومن أجلهم أتمنى أن يصل صوتهم وليس صوتي. وأحاول أن أحافظ على الفرح في هذه التجربة ولا أستخف بالتحضيرات لأغنيات البرايم.

عندما تلتقي بشبيبة الينبوع كيف يعبرون لك عن إمتنانهم؟​​​​​​​

​​​​​​​عبارة يرددونها دائماً "منحبك طوني بارود.. منحبك" بالفعل يمنحونني الحب الصادق والدعم.

هل تعمل على صوتك من أجلهم؟

نعم أقوم بالتدريبات الصوتية مع وديع أبي رعد، المعروف في مرافقة مشتركي برامج اكتشاف المواهب، وأحاول أن أؤدي الأغنية بشكل صحيح. ويقدم لي النصائح من حيث أداء الأغنية من مطلعها وحتى نهايتها بالإضافة إلى إظهار مخارج الحروف.

ماذا قدّمت لك هذه التجربة في ديو المشاهير celebrity duets؟​​​​​​​

تجربة جميلة جداً وأرغب بأن أكمل فيها فلقد أعطتني شيئاً جميلاً وبعض الخبرة في الغناء وشكلت هذه التجربة تحد بالنسبة إلي وأنا أعشق التحدّي، فالأغنيات تكون صعبة ​​​​​​​في بعض الأحيان.

مع من ترغب في التحدي بين المشتركين؟​​​​​​​

الوليد صوته جميل وأحاول قدر المستطاع أن أقترب من صوته وأعتقد أنه سيصل إلى أماكن كثيرة في المستقبل، وسندعمه إعلامياً ولكني أحب أن أتحداه في أبيات العتابة والأغنيات الجبلية لأن صوتي جبلي.

أتفكّر جدياً في الغناء؟

قد أغني في اطار الترفيه أو في السهرات ولا أفكر في إحتراف الغناء ولكن الثقافة الموسيقية تستهويني.

​​​​​​​مع من ترغب بين الفنانين في غناء ديو معه؟​​​​​​​

أحب الفنان ملحم زين وأتمنى أن يحضر الى البرنامج.

​​​​​​​ومن بين الفنانات؟

أتمنى أن تحضر الفنانة نجوى كرم أو الفنانة نوال الزغبي لأنني قريب منهما وتجمعني بهما علاقة صداقة في الإعلام.

​​​​​​​ ما زلت تتقبل آراء لجنة التحكيم برحابة صدر؟

بالطبع رغم التعليقات، الأستاذ أسامة أحبّه وأحترمه كثيراً أما الأستاذ سيمون أسمر فقد بدأت معه في التلفزيون ومنى بو حمزة لائقة جداً. يجمعنا اللطف والإحترام والمحبة.

​​​​​​​لو كنت مكان أحد أعضاء لجنة التحكيم أي نوع من التعليقات تعطي؟

كنت أختار التعليقات بين منى أبو حمزة وأسامة الرحباني، فأنا من شخصيتي أحب إيصال الرسالة بطريقة لطيفة وظريفة وإيجابية وحقيقية في آن معاً.

على ماذا تعتمد في هذه المرحلة للبقاء في البرنامج؟​​​​​​​

بالنسبة لي الغناء مصدر الفرح والبهجة لا أراهن كثيراً ، أغني لشبيبة "الينبوع" وسأحاول جاهداً البقاء من أجلهم.

​​​ ماذا تحضر الى جانب ديو المشاهير celebrity duets؟

انشالله ستكون الانطلاقة مع شاشة ال "ام تي في" ببرنامج خاص. عرض علي مسلسل ومن الممكن أن أشارك فيه.​​​​​​​

كلمة أخيرة لموقع "الفن".

أتابعكم ومن خلالكم دائماً تصل صورتنا الحقيقية وشكراً على جهودكم.