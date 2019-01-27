افتتاح أول عرض سينمائي للجمهور السعودي في جدة الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل مدينة جدة السعودية عصر "الشاشات السينمائية"، بعد إعلان "فوكس سينما" اختيار مجمع "ردي سي مول" التجاري لاحتضان أول عرض سينمائي، ستدشن في حفل خاص، مساء الإثنين.
ويبدأ الجمهور من الثلاثاء المقبل دخول دار العرض، بتذاكر لم تحدد قيمتها أو طريقة الحصول عليها بعد، فيما بقي اسم أول فيلم سيعرض غير معلن حتى اللحظة.
العاصمة السعودية الرياض سبقت جدة في 18 أبريل/نيسان الماضي، بفتح أبواب السينما للجمهور للمرة الأولى، وتسعى المملكة إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة عرض بحلول 2030.
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