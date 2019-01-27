بعد حديث ريم البارودي عن طليقها أحمد سعد.. نُشطاء: "أنت كاذبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانةُ المصريةُ ريم البارودي إلى موجة من الانتقادات التي اتهمتها بالكذب على نفسها بسبب طليقها الفنان أحمد سعد، وذلك بعد ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها الجديد "قطعوا الرجالة" على فضائية النهار.

ونشرت الصفحةُ الخاصةُ بمحبي ريم البارودي بعضَ تصريحاتها التي قالت فيها نصًّا "لحد النهادرة معشتش قصة حب بجد"، ثم تعليقًا آخر جاء نصُّه "محستش مع أحمد سعد بطعم الحب ولا الصداقة حتى"، وهو ما أثار حفيظة جمهورها.

وجاءت غالبية التعليقات لريم على التصريحات معارضةً لها، حيث كتب النشطاءُ بأن طريقة حديث ريم وملامح وجهها أثناء الحديث تُعبّر عن حُبها الشديد لطليقها الذي تزوّج من الفنانة المصرية سمية الخشاب عقب الانفصال عنها.

وكتب النشطاء العديد من التعليقات في هذا الصدد منها: "علامات الحب كانت ظاهره عليكي وقتها فبلاش نجرح في بعض مش عيب إن بعد الانفصال تقولي أنك كنتي بتحبيه"، و"لا أنت حبيتي أحمد سعد"، و"أنت بتكدبي"، و"أومال اللي مع سعد كان إيه"، و" كفاية كلام على سعد.. خليكي كبيرة".

كما كتب متابعون "ده دليل على أنك بتحبيه والدليل أنك في أي مناسبة أو برنامج بتجيبي سيرته"، و"أمال عشتي معاه عشر سنين إزاي"، و"سنوات معاه ومحستيش"، و"أنت بتقولي كلام يعبر عن أوجاعك بس"، و"أحمد كان إيه بقى"، إلى جانب بعض التعليقات التي تنصحها بنسيان الماضي، والدعاء لها بالتوفيق.

يُذكر أن ريم البارودي تحدّثت عن الكثير من تفاصيل حياتها مع طليقها أحمد سعد أثناء استضافتها الإعلامية، وبرغم مرور أكثر من عامين على الطلاق، وزواج أحمد سعيد من الفنانة سمية الخشاب التي تكبره سنًّا، إلا أن الجدل وتبادل التصريحات لا يزال مستمرًا.