فى كالاباس.. كورتنى كاردشيان تفضل الإطلالة الأنيقة بتوقيع Fendi

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كورتنى كاردشيان" واحدة من أهم نجمات تليفزيون الواقع اللاتى تميزن بالأناقة والرقى سواء بحياتها اليومية أو بالسهرات، وتعتبرها الكثير من الفتيات من مختلف الأعمار إنها إحدى أهم أيقونات الأناقة بالعالم .
التقطت عدسات مصوروي "الباباراتزى" عدة صور لكورتنى كاردشيان البالغة من العمر 39 عامًا خلال توجهها لأحدى المطاعم الموجودة فى كالاباس بكاليفورنيا لتتناول وجبه الغداء.
ظهرت كورتنى كاردشيان بإطلالة "كاجوال" تميزت بالبساطة مرتدية قميص بتصميم بسيط من مجموعة "Fendi"، وبنطلون من الجينز باللون الأزرق، بينما كانت تتحدث كورتنى فى هاتفها المحمول طوال طريقها للمطعم.
كورتنى كاردشيان
كورتنى كاردشيان
كورتنى كاردشيان
كورتنى كاردشيان
كورتنى كاردشيان
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