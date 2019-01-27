شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. انطلاق تصوير مسلسل عادل إمام "فالانتينو" لعرضه فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسلسل "فالانتينو" بطولة النجم الكبير عادل إمام، من التحضيرات النهائية للعمل، قبل انطلاق تصويره المقرر له يوم الأربعاء المقبل، وهو المسلسل الذى يكتبه أيمن بهجت قمر فى أول تعاون له مع الزعيم، ومن إخراج رامى إمام، وينطلق تصوير المسلسل بالمشاهد الخارجية فى منطقة 6 أكتوبر.

ومن جانبها أكدت الشركة المنتجة للعمل أنها بصدد التعاقد مع البطلة الثانية والتى من المقرر أن تقف أمام الزعيم، بعدما تم التعاقد مع الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، والفنانة الشابة هدى المفتى، وطارق الأبيارى، وجارٍ التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، إذ رشحت الشركة أكثر من نجمة وجارٍ التفاوض معهن من أجل الاستقرار على أحدهن خلال الأيام المقبلة .

وفى السياق ذاته أوشك المؤلف أيمن بهجت قمر على الانتهاء من كتابة الـ 15 حلقة الأولى، لتسليمها للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل قمر كتابة الحلقات المتبقية خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات شركة إعلام المصريين بشكل حصرى فى مصر .

عادل إمام قدم آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" العام الماضى، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، أسامة عباس، وآخرون، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام.