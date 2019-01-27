شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على تفاصيل غناء جون ليجاند مع كيلى كلاركسون بجولتها الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة العالمية كيلي كلاركسون على مفاجأة عشاقها ومحبيها بأي حفل تقوم بإحيائه، وكانت آخر مفاجآت النجمة البالغة من العمر 36 عاما أمس خلال إحيائها حفلاً ضخمًا في مركز ستابلز بلوس أنجلوس، وذلك ضمن جولتها الغنائية Meaning of Life Tour.

أبهرت النجمة العالمية كيلي كلاركسون عشاقها ومحبيها بتقديمها دويتو غنائي مع النجم الشهير جون ليجاند (40 عامًا)، حيث قدم النجمان أغنية "Run, Run, Run" وهي واحدة من اغنيات البوم كيليPiece By Piece .



من الحفل



من الحفل



كيلي كلاركسون



كيلي كلاركسون



كيلي كلاركسون