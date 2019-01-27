شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر "بيكهرب".. نجم مسرح مصر ينشر بوست كوميدى عن صدماته الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بوست كوميدى، كشف الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، عن شعوره بصدمة كهربائية عن ملامسة الأشياء أو مصافحة الأشخاص وأنه يرى "شرز" وطالب جمهوره بالكشف عن حل لتلك المشكلة.



مصطفى خاطر

وقال مصطفى خاطر: كنت عاوز أتكلم عن حاجه مش عارف أنا بس اللى كده ولا فى كتير قوى زيي .. أنا بكهرب أيوه بكهرب .. وبقيت أشوف شرز واسمع صوته لو لمست حد".

وأضاف: "بكهرب من العربية والاكر بتاعه البيبان وأى معدن بجد اللي عارف ده من أيه يقولى وياريت يقولى حل لموضوع الكهربا ده .. أنا بفكر ألف نفسي بشيكرتون بدل الكلسون وياريت أى حد يتعامل معايا يبقي معاه مفك تيست ".

ويشارك النجم مصطفى خاطر مشاهده فى مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.