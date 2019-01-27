شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح ألبوم أنغام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المطربة أنغام ألبومها الجديد التى تحضر له حاليًا أول فبراير المقبل فى الأسواق، ويضم العديد من الأغانى المتنوعة بين الرومانسى وغيره، وتتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد إبراهيم، أمير طعيمة، أحمد زعيم، محمد حمزة، عصام حسني،، مصطفى العسّال، وكريم أسامة.

وانتهت أنغام من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هابدأ م الآخر"، من كلمات عصام حسني، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه.

ومن ناحية أخرى تتعاون أنغام مع الشاعر أمير طعيمة من خلال الألبوم الجديد فى 4 أغنيات، الأولى من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادى، والثانية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، والثالثة من ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والرابعة من ألحان عزيز الشافعى.

يذكر أن آخر أعمال أنغام كانت أغنية معنى الوطن التى غنتها فى حفل الافتتاح اليوم من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.