شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغني تلتقى ياسمين عبد العزيز فى "الملكة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هبة عبد الغنى إلى أسرة مسلسل "الملكة" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل تحت قيادة المخرج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وتقدم هبة خلال السياق الدرامى لأحداث المسلسل شخصية "ماجدة" وهى بنت جدعة وطيبة وتكون الصديقة المقربة لياسمين عبد العزيز.

ويعد مسلسل" الملكة" التعاون الثانى مع المخرج حسام على بعد مسلسل "الرحلة" رمضان الماضى مبديه سعادتها بالعمل معه.

مسلسل "الملكة" من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد صلاح حسنى ومحمد عز وأحمد العوضى وهند عبد الحليم وهاجر الشرنوبى من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج سينرجى

كما تنتظر هبة عرض مسلسلها "حشمت فى البيت الأبيض" على إحدى المنصات الرقمية مطلع العام الجديد، وهو من بطولة بيومى فؤاد، إسلام جمال، رانيا ملاح، أسماء جلال، مع مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمى إلى نوعية المينى دراما، وتدور أحداثه فى 13 حلقة.