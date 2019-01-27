ندى بسيوني بصحبة طارق لطفي ومدحت العدل في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورتين تجمعها بالفنان طارق لطفي، والكاتب مدحت العدل. وعلقت: "الدكتور مدحت العدل العزيز، الكورة لسه في الملعب"، بينما علقت على الصورة التي تجمعها بالفنان طارق لطفي: "الصديق وزميل العمل النجم طارق لطفي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني، مسلسل "مليكة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، مصطفى فهمي، ومن إخراج شريف إسماعيل.

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