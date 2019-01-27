مايلي سايرس وليام هيمسورث لأول مرة زوجين في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared" مجموعة صور لأحدث زوجين في هوليوود مؤخرًا؛ مايلي سايرس وليام هيمسورث، ظهرًا فيها معًا لأول مرة كزوجين في إحدى الحفلات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أقيمت مساء أمس السبت.

ظهر الزوجان في قمة تأنقهما، والتقطا عددًا من الصور التذكارية، تبادلا خلالها النظرات الرومانسية. كما نشرت مايلي صورها رفقة هيمسورث، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما لاقى إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.

وأعلنت سايرس زواجها رسميًا من هيمسورث نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد سنوات من ارتباطهما عاطفيًا.

وتحرص سايرس على التواصل دومًا مع جمهورها بنشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بحياتها الشخصية والعملية، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.​