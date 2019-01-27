نجوم هوليوود يستعدون لإنطلاق حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب - مروان الطيب:

يستعد نخبة من نجوم ونجمات السينما العالمية في هوليوود لحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، والتي ستقام في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين، وسط منافسة شرسة بعدد من القوائم التليفزيونية والسينمائية المختلفة.

وكالمعتاد بهذا التوقيت من كل عام، تقيم إدارة المهرجان حفل ما قبل حفل توزيع الجوائز لتخفيف التوتر والأجواء الحماسية قبل ساعات من إعلان الفائزين، وذلك بشاتو مارمونت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن نجوم هوليوود الذين حرصوا على الحضور، ستيرلينج براون، ريان ميشيل، جون هيرتاس، باركر بايتس. ومن المقرر أن تقدم الحفل الممثلة الأمريكية ميجان مولالي.​