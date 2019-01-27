الفخراني يعيد "الملك لير" إلى مسرح "Cairo Show"

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب - مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي عاد لتقديم شخصية "الملك لير" الشهيرة على مسرح "Cairo Show"، الذي يعرض حاليًا "3 أيام في الساحل" لبطلها النجم محمد هنيدي.

هذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها الفخراني شخصية الملك لير للأديب العالمي ويليام شكسبير، إذ قدمها على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، بينهم الفنانة سوسن بدر، وأشرف عبد الغفور. وحققت وقتها نجاحًا منقطع النظير.

ويواصل الفخراني مع فريق عمل مسرحيته التجهيز للبروفات النهائية قبل بدء أولى العروض المقررة في فبراير المقبل، بإخراج تامر كرم.

مسلسل "الحجم العائلي" كان آخر أعمال الفخراني الفنية. وقد عُرض ضمن الماراثون الرمضاني للعام الماضي.

يذكر أن المسرح المصري يشهد انتعاشة مؤخرًا، بعد عودة عدد كبير من النجوم لتقديم العروض المسرحية على كافة مسارح الدولة، أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي بمسرحيته "جريما في المعادي"، وهنيدي بـ"3 أيام في الساحل"، ومؤخرًا الفنان أحمد أمين بمسرحية "أمين وشركاه". ​