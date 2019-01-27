فؤاد أحمد "هامان" الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 27 يناير 1936، ولد الفنان الكبير فؤاد أحمد بمدينة القاهرة، في أسرة مصرية متوسطة.

التحق "فؤاد" بكلية الآداب، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليحقق حلمه في دخول الوسط الفني.

وفي عام 1967، شارك النجم الراحل بدور صغير في المسلسل التليفزيوني "الرحيل"، وبعدها قدم عدد من الأعمال الهامة خلال مشواره الفني، فقدم في السينما "خلي بالك من عقلك"، "المشبوه"، "نواعم"، "أصدقاء الشيطان"، وغيرها من الأعمال.

بينما قدم في التليفزيون، باقة من الأعمال أبرزها "الدوامة"، "الكعبة المشرفة"، "لا إله إلا الله"، "جحا المصري"، ومسلسل "محمد رسول الله" الذي عانى بسببه من فقدان البصر.

ويحكي نجله "أيمن" في أحد البرامج، أن والده اعتاد على شراء الأزياء والإكسسوارات الخاصة بكل شخصية بنفسه، فكان يذهب مع والدته لاختيار الملابس.

وأثناء تقديم شخصية "هامان" في المسلسل الديني الشهير "محمد رسول الله" أصر على حلاقة رأسه بالكامل، ولم يقبل أن يرتدي باروكة، وبهذا يكون فؤاد أحمد هو أول الفنان يحلق شعره بالكامل من أجل تجسيد دور.

وتابع: "الماكياج زمان كان غير دلوقتي، ووالدي اعتمد على ألوان الزيت والدوكو بتاع السيارات، كان بيدهن بيه وشه وجسمه كل يوم عشان تصوير الدور، وبيقعد يحضر في الماكياج ده ساعات".

وأكد أن والده كان يتخلص من الماكياج بالاستحمام بـ"البنزين والجاز"، وتكرار هذه العملية يوميا أفقده بصره، إلا إنه تعافى في أواخر أيامه.