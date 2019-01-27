شاهد.. طليق رانيا يوسف يعلق على الفيديو المسيء لها

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علق رجل الأعمال طارق عزب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، على انتشار فيديو مسيء لطليقته الممثلة رانيا يوسف، حيث نشر عزب صورة من الخبر المنشور وعلق عليها كاتبا: "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطىده و بعض الناس تنقل و تروج للكذب و الافتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع ".
واضاف:" رانيا يوسف الإنسانة و الفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه و انعدام
يذكر أنه تقدمت الفنانة رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وادعى أنه هى من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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