شاهد.. دنيا عبد العزيز تكشف كواليس تصوير " قيد عائلي"

دنيا عبد العزيز كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها وبصحبتها الفنان الكبير عزت العلايلي، وذلك أثناء تصويرهم أحدث مسلسل " قيد عائلي" . العلايلي، وذلك أثناء تصويرهم أحدث مسلسل " قيد عائلي" . يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ميرهان حسين، هدى، صبري فواز، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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