نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له مع الفنان أحمد عبد العزيز، من كواليس تصوير مسلسل "كلبش3"، الذي من المقرر أن يخوض بها السباق الرمضاني المقبل.
وعلق عليها كاتبًا:"الأسد الأستاذ أحمد عبد العزيز".
يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يكشف كواليس تصوير "كلبش3" بصورة مع أحمد عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.