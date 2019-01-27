أمير كرارة يكشف كواليس تصوير "كلبش3" بصورة مع أحمد عبد العزيز

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له مع الفنان أحمد عبد العزيز، من كواليس تصوير مسلسل "كلبش3"، الذي من المقرر أن يخوض بها السباق الرمضاني المقبل.

وعلق عليها كاتبًا:"الأسد الأستاذ أحمد عبد العزيز".

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،

اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.