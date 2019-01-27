شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وزارة الثقافة تنعي الفنان التشكيلي الكبير عبدالجبار نعمان والان مع التفاصيل

نعت وزارة الثقافة اليوم الاحد رحيل الفنان التشكيلي عبدالجبار نعمان الذي رفد الساحة اليمنية بأعماله التشكيلية والفنية البارزة.

وكان نعمان قد توفي يوم أمس السبت بعد سنوات طويلة من صراعه مع المرض.

وقالت الوزارة في بيان لها " رحل الفنان البهي عبد الجبار نعمان الذي لطالما حضرت اليمن في اعماله زاهية مشرقة وجميلة غنية بالاوان والتفاصيل .. لقد حضر الناس والقري والحياة في أعمال الراحل الكبير في ابهي صورة كما يراها بعين القلب وكما يحب أن تكون.. فقد كان الراحل ابن لحظة الأمل الكبري ، فقد كانت اولى لوحاته لجمال عبد الناصر وافتتح الزعيم عبدالله السلال اول معرض تشكيلي له".

والفقيد من مواليد 1949م وولد في بلدة ( ذبحان ) بمديرية ( الشمايتين ) في محافظة تعز ، ودرس جزءًا من المرحلة الإبتدائية في مدينة تعز ، ثم انتقل إلى عدن ، فأكمل فيها دراسته حتى المرحلة الثانوية ، ثم سافر إلى القاهرة بأمر من الرئيس المصري جمال عبدالناصر والتحق بمعهد الفنون الإيطالية ، فحصل على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1973م .

وأقام أول معرض تشكيلي له في مدينه صنعاء ، افتتحه الرئيس عبد الله السلال وكان ضمن لوحات هذا المعرض لوحة للرئيس جمال عبد الناصر ، وبسبب هذه اللوحة حصل صاحب الترجمة على منحة إلى القاهرة لدراسة الفن التشكيلي ، وبعد عودته إلى مدينة صنعاء أقام معرضًا ، ثم توالت بعد ذلك إسهاماته في مجال الفن التشكيلي.

فمثل اليمن في عدد من المعارض الدولية والعربية ، وعمل مشرفًا ومشاركًا في كثير من الأسابيع الثقافية اليمنية في عدد من الدول العربية والأجنبية ، وأقام العديد من المعارض في عدد من الدول العربية ، وفي روسيا ، وبلغاريا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، ويوجد عدد من لوحاته لدى أشخاص ومؤسسات في كل من هولندا وبريطانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وألمانيا ، وكندا ، واليابان ، ودول الخليج العربي ، ومن أهم أعماله لوحة جدارية اقتنتها الأمم المتحدة عن الحرب والسلام ، وعدد من اللوحات الجدارية لدى عدد من الجهات الرسمية في اليمن .

وحصل الفقيد على عدد من الجوائز والأوسمة ، منها : جائزة اللوحة الذهبية ، وشهادة استحقاق من منظمة اليونيسيف ووسام مأرب من الدرجة الثانية وكرمته وزارة الثقافة عام 2006م .

كما عمل رئيسًا للجنة التحكيم الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية في مجال الفن التشكيلي لمدة ستة أعوام .