روان بن حسين تُفاجئ متابعيها بأنها مخطوبة.. وتكشفُ خيانتَه لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تعرُّضها للخيانة من قبل خطيبها، وهي المرة الأولى التي تذكرُ فيها خبر ارتباطها للجمهور، وكانت دائمًا تتحدّث عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي وكأنه غير موجود.

ونشرت روان صورةً لها لأول مرة على "إنستغرام" مع خطيبها الذي ظهر وهو يحتضنها خلال جلوسه بجوارها في السيارة، ويبدو واضحًا خاتم الخطبة الذي يرتديه بيده.

وكشفت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة في تعليقها على الصور أنها تعرّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها هذا الصباح، كما نشرت صورة حبيبته الجديدة التي خانها معها.

وعلّقت علي صورة حبيبته قائلةً: "آمل أنها تستحق الذكريات، الأماكن، الوجوه، الوعود، والحب الذي كان لدينا منذ ألف سنة، وكسرة القلب".

https://www.instagram.com/p/BtI7PMcALwa/

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين قد أثارت غضب نشطاء المملكة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن رفضها الزواج من رجل سعودي حتى لو أعطى لها مهرًا ضخمًا.

وظهرت روان بن حسين في فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تسيرُ مع صديقة لها، والتي تطرح عليها تساؤل إن كانت توافق على الخطبة من رجل سعودي في حال أعطاها 900 ألف مهر، ولكنها أجابت بأنها لن توافق.

وأكّدت الفاشينيستا الكويتية بالفيديو بعد ذلك أن الأهم بالنسبة لها الرجل وليس جنسيته، كما أن الأموال لا تفرق معها والأهم الشخص الذي سترتبط به.